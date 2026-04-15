В Хабаровском крае зовут на забег по багульнику и выходные в горах Мяо-Чана

В Хабаровском крае 18 апреля жителей и гостей региона приглашают на забег «Хехцир Трейл. Цветы багульника» (6+). Соревнования пройдут на территории Большехехцирского заповедника. Участникам предложат на выбор несколько дистанций — от 7 до 22 километров. Мероприятие приурочено к Году спорта в Хабаровском крае, объявленному губернатором Дмитрием Демешиным, сообщает пресс-служба регионального правительства.
В этот же день состоится пеший поход по Хехциру (6+). Маршрут подойдёт участникам разного уровня подготовки, включая начинающих и семьи с детьми. В программе — подъём на две горы, посещение небольших пещер, осмотр бункера и отдых у лесного озера.
Любителей необычных форматов ждут «цифровые детокс-выходные» в горах Мяо-Чана (0+). Организаторы обещают полный отказ от гаджетов, прогулки по горам, активности на природе и знакомство с основами фотобердинга.
Также 18 апреля пройдёт фестиваль по спортивному туризму на спелеодистанциях (6+). Участникам предоставят снаряжение, проведут мастер-классы и обучат базовым навыкам спелеологии.
19 апреля в регионе откроется этноцентр «Сэвэн» (6+), который возобновляет работу после зимнего перерыва. Гостей ждут дегустация национальной кухни, развлекательные активности, розыгрыши призов и экскурсия к Амурскому утёсу.
Как отметили в министерстве туризма края, проект «Сэвэн» играет важную роль в сохранении культуры коренных малочисленных народов. Хабаровский край является исторической родиной для восьми коренных этносов.