Волгоград передал Дагестану 300 тонн помощи после паводков

Паводки в Дагестане, вызванные аномальными ливнями и прорывом дамбы Геджухского водохранилища, привели к подтоплениям многих населенных пунктов. Андрей Бочаров подчеркнул, что волгоградцы выражают искренние соболезнования всем, кто потерял близких, и желают скорейшего выздоровления пострадавшим. Он отметил, что Волгоградская область совместно с «Единой Россией» и Общероссийским народным фронтом сформировали экстренную помощь, которая прибудет в Дагестан в ближайшие сутки.