Волгоград передал Дагестану 300 тонн помощи после паводков

Волгоградская область направила гуманитарную помощь в Республику Дагестан, где продолжают устранять последствия сильнейших паводков. Сегодня из Волгограда отправилась колонна из 14 грузовиков, которые везут около 300 тонн необходимых товаров. Отправку лично проконтролировал губернатор Андрей Бочаров, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на обладминистрацию.
Паводки в Дагестане, вызванные аномальными ливнями и прорывом дамбы Геджухского водохранилища, привели к подтоплениям многих населенных пунктов. Андрей Бочаров подчеркнул, что волгоградцы выражают искренние соболезнования всем, кто потерял близких, и желают скорейшего выздоровления пострадавшим. Он отметил, что Волгоградская область совместно с «Единой Россией» и Общероссийским народным фронтом сформировали экстренную помощь, которая прибудет в Дагестан в ближайшие сутки.
В состав гуманитарного груза вошли самые необходимые вещи: товары первой необходимости, средства личной гигиены, строительные материалы, бытовая техника, электрогенераторы, бытовая химия, продукты питания, вода, а также соки и сладости для детей, одеяла и постельное белье. Все это поможет жителям Дагестана справиться с трудностями и начать восстанавливать свои дома.