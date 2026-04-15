На Варфоломеева в Ростове начали ремонт теплосети, подачу ресурса ограничат

С утра 15 апреля на улице Варфоломеева в Ростове-на-Дону ремонтируют ненадежный участок теплосети. Работы продятся до полуночи, все это время «будет ограничена подача ресурса», сообщили в ООО «Ростовские тепловые сети» (РТС).
Под отключения попали адреса:
— Черепахина, 212;
— Буденновский, 93;
— Семашко, 99, 118;
— Варфоломеева, 239, 246, 229, 244, 227, 238, 260А, 266, 274, 274/1;
— Соборный, 80/219;
— Малюгиной, 163/72;
— Ворошиловский, 101, 105;
— Газетный, 110/264.
Задействовали одну ремонтно-восстановительную бригаду и шеть единиц спецтехники.
Также ростовчан просят сообщать в круглосуточную диспетчерскую службу РТС о местах течи, размывов грунта или дорожного покрытия.
