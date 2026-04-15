Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Варфоломеева в Ростове начали ремонт теплосети, подачу ресурса ограничат

В центре Ростова в течение 15 апреля будут ремонтировать участок теплосети.

Источник: Комсомольская правда

С утра 15 апреля на улице Варфоломеева в Ростове-на-Дону ремонтируют ненадежный участок теплосети. Работы продятся до полуночи, все это время «будет ограничена подача ресурса», сообщили в ООО «Ростовские тепловые сети» (РТС).

Под отключения попали адреса:

— Черепахина, 212;

— Буденновский, 93;

— Семашко, 99, 118;

— Варфоломеева, 239, 246, 229, 244, 227, 238, 260А, 266, 274, 274/1;

— Соборный, 80/219;

— Малюгиной, 163/72;

— Ворошиловский, 101, 105;

— Газетный, 110/264.

Задействовали одну ремонтно-восстановительную бригаду и шеть единиц спецтехники.

Также ростовчан просят сообщать в круглосуточную диспетчерскую службу РТС о местах течи, размывов грунта или дорожного покрытия.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.