В Ленинске-Кузнецком запустили программу «Семейная нить традиций»

Просветительскую программу «Семейная нить традиций» запустили в центральной детской модельной библиотеке города Ленинска-Кузнецкого в Кузбассе. Посетить занятия можно по Пушкинской карте, которая действует по нацпроекту «Семья», сообщили в Централизованной библиотечной системе им. Н. К. Крупской.
«Семейные обычаи передаются из поколения в поколение, объединяя членов семьи общими воспоминаниями, ценностями и опытом. Важной частью семейных традиций народов России на протяжении многих веков были колыбельные песни. К какой бы национальности ни принадлежали люди, на каком бы языке ни говорили, в их жизни всегда есть место колыбельным песням», — говорится в сообщении.
До 31 марта 2027 года библиотекари будут рассказывать гостям о том, какими удивительными свойствами обладают самые первые песни, которые человек слышит в своей жизни. Участники узнают о колыбельном фольклоре разных народов России, услышат тексты колыбельных известных русских поэтов Михаила Юрьевича Лермонтова, Василия Андреевича Жуковского, Валерия Яковлевича Брюсова, Александра Александровича Блока, Марины Ивановны Цветаевой.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.