Осужден сотрудник колонии в Павлодаре, который брал взятки и тратил их на ставки в букмекерских конторах

Прокуроры выявили незаконные переводы осужденных
15 апреля 2026 года пресс-служба прокуратуры Павлодарской области поделилась подробностями о выявленных нарушениях.
Прокуроры установили, что осужденные незаконно переводили деньги должностному лицу за вынесение решения о замене неотбытой части наказания на более мягкий вид. Также был выявлен факт проноса мобильных телефонов в учреждения уголовно-исполнительной системы вопреки правилам внутреннего распорядка. Полученные незаконным путем средства осужденные тратили на ставки в букмекерских конторах.
Суд приговорил виновного к 6 годам лишения свободы, пожизненному лишению права занимать должности на государственной службе и лишению специального звания капитана юстиции.
На момент публикации приговор не вступил в законную силу.
Ранее сообщалось, что азартные игры привели к увольнению 36 госслужащих, включая руководителей, в центре Казахстана.