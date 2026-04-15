Осужден сотрудник колонии в Павлодаре, который брал взятки и тратил их на ставки в букмекерских конторах

В Павлодаре сотрудник исправительного учреждения, страдающий игровой зависимостью, осужден за коррупционное преступление — получение взятки, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Прокуроры выявили незаконные переводы осужденных

15 апреля 2026 года пресс-служба прокуратуры Павлодарской области поделилась подробностями о выявленных нарушениях.

Прокуроры установили, что осужденные незаконно переводили деньги должностному лицу за вынесение решения о замене неотбытой части наказания на более мягкий вид. Также был выявлен факт проноса мобильных телефонов в учреждения уголовно-исполнительной системы вопреки правилам внутреннего распорядка. Полученные незаконным путем средства осужденные тратили на ставки в букмекерских конторах.

Суд приговорил виновного к 6 годам лишения свободы, пожизненному лишению права занимать должности на государственной службе и лишению специального звания капитана юстиции.

На момент публикации приговор не вступил в законную силу.

Ранее сообщалось, что азартные игры привели к увольнению 36 госслужащих, включая руководителей, в центре Казахстана.