В Казани три захоронения на Ново-Татарском кладбище могут признать ОКН

Речь идет о могилах Шигабутдина Марджани, Хади Максудова и Галимджана Баруди.

Источник: Комитет ОКН по Татарстану

На Ново-Татарском кладбище Казани памятники на могилах трех выдающихся деятелей татарского народа могут получить статус объектов культурного наследия. Акты государственной историко-культурной экспертизы поступили в профильный комитет республики.

Речь идет о захоронениях богослова, историка и просветителя Шигабутдина Марджани, общественно-политического деятеля, педагога и языковеда Хади Максудова, а также религиозного деятеля, муфтия и основателя медресе «Мухаммадия» Галимджана Баруди.

Эксперты подтвердили историческую, научную и мемориальную ценность объектов. Включение в реестр обеспечит их государственную охрану и укрепит статус Ново-Татарского кладбища как одного из важнейших исторических некрополей республики.

Напомним, в Казани начнут ремонтировать 24 исторических здания в 2026 году. Завершение всех работ по реставрации намечено на 2028 год.