Аида Балаева оценила туристический и креативный потенциал Шымкента

Заместитель Премьер-министра — Министр культуры и информации РК Аида Балаева в ходе рабочей поездки в Шымкент ознакомилась с развитием туристической инфраструктуры и общественных пространств города
В центре внимания оказались исторические и культурные объекты, а также перспективы развития креативной экономики.
Сохранение наследия и развитие туризма
В рамках визита Аида Балаева посетила цитадель Шымкента, где ознакомилась с музейными экспозициями. Она подчеркнула важность сохранения исторического наследия и его интеграции в современное городское пространство.
Также заместитель Премьер-министра побывала в этноауле, отметив, что подобные объекты должны развиваться в современном формате с использованием креативных решений без ухода в архаику.
Арбат как центр городской культуры
Особое внимание было уделено пешеходной аллее Арбат, где представлены проекты в сфере креативных индустрий, городской гастрономии и культурных инициатив. В ходе обсуждения было предложено рассмотреть возможность размещения на Арбате центра по трудоустройству, где жители и молодежь могли бы получать актуальную информацию о вакансиях и сезонные профориентационные материалы.
Развитие креативной среды
Отдельно подчеркивалась необходимость развития креативной экосистемы города и поддержки молодых талантов. В числе приоритетов:
Формирование современной городской инфраструктуры.
Развитие культурных и творческих проектов.
Интеграция традиций и инноваций.
По словам представителей отрасли, Шымкент обладает значительным потенциалом для развития как туристического, так и креативного центра юга страны.