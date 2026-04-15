Аида Балаева оценила туристический и креативный потенциал Шымкента

Авиация в Казахстане перестаёт быть просто отраслью транспорта — сегодня это один из ключевых драйверов экономического роста, который напрямую влияет на занятость, инвестиции и развитие туризма.

Источник: DKNews.kz

Заместитель Премьер-министра — Министр культуры и информации РК Аида Балаева в ходе рабочей поездки в Шымкент ознакомилась с развитием туристической инфраструктуры и общественных пространств города

В центре внимания оказались исторические и культурные объекты, а также перспективы развития креативной экономики.

Сохранение наследия и развитие туризма

В рамках визита Аида Балаева посетила цитадель Шымкента, где ознакомилась с музейными экспозициями. Она подчеркнула важность сохранения исторического наследия и его интеграции в современное городское пространство.

Также заместитель Премьер-министра побывала в этноауле, отметив, что подобные объекты должны развиваться в современном формате с использованием креативных решений без ухода в архаику.

Арбат как центр городской культуры

Особое внимание было уделено пешеходной аллее Арбат, где представлены проекты в сфере креативных индустрий, городской гастрономии и культурных инициатив. В ходе обсуждения было предложено рассмотреть возможность размещения на Арбате центра по трудоустройству, где жители и молодежь могли бы получать актуальную информацию о вакансиях и сезонные профориентационные материалы.

Развитие креативной среды

Отдельно подчеркивалась необходимость развития креативной экосистемы города и поддержки молодых талантов. В числе приоритетов:

  • Формирование современной городской инфраструктуры.

  • Развитие культурных и творческих проектов.

  • Интеграция традиций и инноваций.

По словам представителей отрасли, Шымкент обладает значительным потенциалом для развития как туристического, так и креативного центра юга страны.