Создан сплав, упрощающий производство постоянных магнитов

Он является шагом на пути к созданию постоянных магнитов без использования дорогих редкоземельных металлов.

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Специалисты НИТУ МИСИС синтезировали новый сплав, который является шагом на пути к созданию постоянных магнитов без использования дорогих редкоземельных металлов. Об этом сообщили в пресс-службе Минобрнауки РФ.

«Российские ученые предложили состав сплава для создания мощных магнитов без редкоземельных элементов. Для более экономичного и эффективного получения постоянных магнитов, необходимых в энергетике, электромашиностроении и транспортных системах, исследователи университета МИСИС выявили улучшенный состав сплава и режим обработки», — отметили в пресс-службе.

Одним из перспективных кандидатов в качестве альтернативы редкоземельным магнитам считается сплав на основе марганца и алюминия. Его магнитные свойства связаны с так называемой -фазой — соединением, выделяющимся при термической обработке. Однако она нестабильна: легко разрушается при изменении температуры или условий обработки. Ученые НИТУ МИСИС выяснили, как на поведение такого сплава влияет добавление небольшого количества ванадия и разные режимы охлаждения — от обычной закалки до сверхбыстрого охлаждения расплава на вращающемся медном диске.

«Состав и режим охлаждения позволяют точнее управлять структурой материала. Мы выяснили, что добавление ванадия делает магнитную -фазу менее устойчивой: она формируется в более узком диапазоне составов и разрушается при более низкой температуре. Однако при сверхбыстрой закалке ванадий помогает получить эту фазу без дополнительной термообработки», — рассказал доцент кафедры физического материаловедения Михаил Горшенков.

Лучший результат получен для сплава на основе марганца, алюминия и ванадия. В литом образце после закалки и отжига доля магнитной фазы превышала 90%. В тонких металлических лентах, полученных при сверхбыстром охлаждении, высокая доля этой фазы образовывалась без дополнительной термообработки, что в перспективе позволит упростить технологию получения требуемой ферромагнитной фазы с малым размером зерна.

Исследование выполнено при поддержке Российского научного фонда, результаты опубликованы в научном журнале Journal of Magnetism and Magnetic Materials.

