Савелий Коростелёв уверен, что российских лыжников ждут на «международке»

Многократный чемпион России по лыжным гонкам, уроженец Перми Савелий Коростелёв уверен, что в следующем сезоне российских лыжников ждут на международных стартах.
Он рассказал об этом в интервью пресс-службе ОКР, где оценил итоги прошедшего сезона и поделился планами на новый. Нынешний соревновательный год, по словам Коростелёва, стал для него «длинным, насыщенным и классным».
«В некоторых гонках на Олимпиаде всё было довольно близко к подиуму, но необходимо понимать, что на Олимпийские игры все мы едем за медалями. Хотелось, конечно, добыть немного металла», — резюмировал Савелий с улыбкой.
На вопрос о подготовке к следующему олимпийскому циклу и возможности получения нейтрального статуса он ответил: «Думаю, 100-процентной информации сейчас нет ни у кого. Но из диалогов с FIS (Международная федерация лыжного спорта и сноуборда. — прим. ред.) понял, что нас ждут в следующем сезоне. Не могу заранее сказать, как всё сложится. Просто надеюсь, что нас станет больше. А может, и нейтральный статус во что-то большее перерастёт».
На Олимпийских играх в Италии 22-летний Савелий Коростелёв занял 4 место в скиатлоне и 5 место в марафоне. Кроме того, он взял серебро в 20-километровом масс-старте на молодёжном чемпионате мира и бронзу в гонке с раздельным стартом на 10 км на этапе Кубке мира.