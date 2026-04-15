Жители Нижегородской области могут подтвердить льготы через мессенджер МАХ

QR-кодом можно воспользоваться в аптеках, магазинах и музеях.

Источник: Живем в Нижнем

Нижегородским льготникам предлагают воспользоваться новыми возможностями мессенджера МАХ. Теперь для получения скидки и подтверждения возраста достаточно показать QR-код. Об этом сообщили в региональном отделении Социального фонда России.

Цифровое удостоверение заменяет традиционные пластиковые и бумажные документы. Предъявить его можно в аптеках, магазинах, музеях, в транспорте для бесплатного проезда и так далее.

Для оформления QR-кода необходимо, чтобы смартфон поддерживал функцию распознавания лица или отпечатка пальца. На «Госуслугах» должна быть подтверждена учетная запись, а на телефоне установлено приложение портала и мессенджера.

«Нужно дать на “Госуслугах” согласие Социальному фонду России на выпуск цифрового удостоверения. Для многодетных семей это делается в разделе “Семья и дети”, для пенсионеров — в разделе “Работа и пенсия”, для граждан с инвалидностью — в разделе “Документы для предъявления”», — уточнили в нижегородском ОСФР.

После этого шага в профиле в MAX следует выбрать «Цифровой ID» и нажать «Создать», затем предоставить необходимые согласия. Сотрудники Соцфонда готовы помочь гражданам в получении QR-кода при необходимости.

Ранее мы писали, что нижегородцы могут предъявить пенсионное свидетельство через мессенджер Мах.