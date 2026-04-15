На западе Красноярского края затопило дачные участки

В Ачинском округе Красноярского края половодье привело к подтоплению.
Как сообщили 15 апреля в ГУ МЧС, в результате подъема уровня воды в реке Чулым в садовом товариществе «Радуга» произошло затопление 57 приусадебных участков, на которых расположены дачные дома.
Постоянно проживающих людей там нет, эвакуация не требуется. Для мониторинга обстановки задействованы беспилотники, ситуация находится на контроле.
«Также по прогнозам синоптиков, вскрытие реки Чулым на участке город Ачинск — село Новобирилюссы может сопровождаться заторами льда и резким ростом уровня воды. Возможно затопление пониженных участков местности по берегам реки, выход воды на пойму. Рекомендуем жителям заранее подготовиться к возможному паводку», — сказано в сообщении ГУ МЧС края.
