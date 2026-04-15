Три компании Новосибирской области получили сертификаты «Сделано в России»

Они смогут выйти на рынки Азии, Африки и Ближнего Востока.

Источник: Национальные проекты России

Производитель противопожарного оборудования «ПромИз», рыбопромышленная компания «Фиш Мэн» и разработчик средств индивидуальной защиты «Филлин» из Новосибирской области получили сертификат «Сделано в России». Программа является частью нацпроекта «Международная кооперация и экспорт», сообщили в центре содействия развитию предпринимательства региона.

«Для новосибирского бизнеса участие в программе становится не просто знаком отличия, а работающим механизмом выхода на рынки Азии, Африки и Ближнего Востока. Это возможность протестировать спрос и найти надежных дистрибьюторов с минимальными затратами. Так, участники получают доступ к национальным павильонам в Китае, Вьетнаме, ОАЭ, Египте, Саудовской Аравии и Турции», — подчеркнула руководитель центра поддержки экспорта центра «Мой бизнес» Новосибирской области Алина Мусиенко.

Обладателями знака «Сделано в России» стали уже почти 100 компаний региона. Лидеры по числу сертификатов — агропромышленный комплекс, машиностроение, а также фармацевтическая и косметическая промышленность. Оформить документ можно в центре поддержки экспорта на базе центра «Мой бизнес» области. Подробная информация об условиях и прием заявок — на сайте.

Нацпроект «Международная кооперация и экспорт» предполагает создание сквозной системы поддержки отечественных компаний, а также внедрение инструментов для переориентации на дружественные рынки. Основные задачи нацпроекта — оптимизация наиболее эффективных действующих механизмов и усиление работы по формированию востребованной российским бизнесом инфраструктуры в странах-импортерах. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.

Узнать больше по теме
ОАЭ: ближневосточная монархия, известная на весь мир
Объединенные Арабские Эмираты — государство на Ближнем Востоке, которое за несколько десятилетий прошло путь от пустынных поселений до одного из самых богатых и влиятельных центров мировой экономики. Сегодня ОАЭ ассоциируются с небоскребами, финансовыми рынками, нефтяными доходами и международной дипломатией. В материале — самое важное по теме.
Читать дальше