Контракты на поставку двух систем ПЭТ/КТ заключили в Нижегородской области

Заключены договоры на приобретение двух систем ПЭТ/КТ и одного аппарата ОФЭКТ/КТ, что станет основой для будущего Центра ядерной медицины, сообщили в правительстве Нижегородской области.
«Подписание контракта на закупку ПЭТ/КТ для проекта “Город здоровья” — долгожданное событие. Да, оборудование высокотехнологичное и сложное в монтаже, поэтому физически заработает оно только в 2028 году. Но регион уже ведет необходимую работу, и это главное», — сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
Создание Центра ядерной медицины является стратегическим элементом более масштабного проекта «Город здоровья».
Приобретение второй системы ОФЭКТ/КТ позволит расширить доступность таких исследований для пациентов с различными патологиями. Ожидается, что суммарно в регионе будет выполняться свыше 14 тыс. исследований в год.
Замгубернатора Нижегородской области Андрей Чечерин отметил, что в Научно-исследовательском институте клинической онкологии «Нижегородский областной клинический онкологический диспансер» уже есть одна система ОФЭКТ/КТ. С ее помощью проводят диагностику исключительно онкологическим пациентам. Новая система ОФЭКТ/КТ будет установлена и готова к эксплуатации к концу 2026 года. Возведение и оснащение помещения для нее уже ведется.
Напомним, что нацпроект «Продолжительная и активная жизнь» нацелен на увеличение ожидаемой продолжительности жизни к 2030 году за счет модернизации медицинских учреждений.