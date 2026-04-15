В Липецкой области пройдет семейный нейрофестиваль

Бесплатный семейный онлайн-фестиваль «Этнокод» пройдет в Липецкой области с 23 по 26 апреля в соответствии с целями нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства», сообщили в управлении цифрового развития региона.
К участию приглашают учеников 2−8-х классов и их родителей. Программа для школьников включает практикоориентированные вебинары и мастер-классы по работе с нейросетями, а также ИИ-олимпиаду. Для родителей предусмотрены вебинары, мини-курс «Искусственный интеллект родителям и детям» и обучающие памятки по развитию цифровых навыков.
Все участники получат именные сертификаты, а победителей конкурсного трека ждут ценные призы. Зарегистрироваться можно на сайте etnokod.cifrium.ru.
Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.