В Красноярске модернизируют 13 школ и детских садов

В Красноярске в разных стадиях модернизации находятся 13 зданий школ и детских садов. Об этом сообщил глава города Сергей Верещагин. В 2026 году после капитального ремонта по нацпроекту «Семья» уже открылись два детских сада — № 110 на улице Корнетова и № 206 на проспекте Свободный. Еще два дошкольных учреждения планируют обновить. Параллельно продолжаются работы в четырех школах, три из которых модернизируют по нацпроекту «Молодежь и дети». Завершить ремонт на этих объектах планируют до конца года. После этого в здания смогут вернуться около трех тысяч учеников. На 2027 год запланированы работы еще на семи объектах, часть из них начнут ремонтировать сразу после окончания текущего учебного года. Отдельное внимание уделяется школе № 76 на улице 60 лет Октября. По словам Сергея Верещагина, работы на объекте идут сложно. По этой школе было немало вопросов. Выезжал на площадку. Процесс идет сложно. Вынужденно сменили подрядчика по монтажу модульного корпуса на 270 мест. Сдача — первый квартал следующего года, — уточнил мэр Красноярска. Кроме того, по второму зданию школы, которое сейчас не используется, завершается подготовка проектной документации для устранения аварийного состояния. После этого станет известна стоимость работ и будут приняты дальнейшие решения.