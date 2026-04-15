Нижегородцы могут обменять монеты на бумажные деньги до 18 апреля

Нижегородская область присоединилась к всероссийской акции «Монетная неделя». В рамках акции жители региона могут сдать в банки накопившуюся мелочь, обменяв её на купюры или положив на счёт. Об этом сообщает пресс-служба Волго-Вятского ГУ Банка России.
Сдать можно монеты Банка России, выпущенные с 1997 года. Принимают мелочь в подразделениях банков-участников и в некоторых торговых точках. Список адресов можно найти на сайте всероссийской акции.
Монеты могут обменять на купюры или зачислить на банковский счёт. Мелочь лучше заранее рассортировать по номиналам.
Как отметил начальник Волго-Вятского ГУ Банка России Андрей Попов, «Монетная неделя» помогает вернуть в денежный оборот мелочь, осевшую в копилках. В монетах нуждаются многие предприятия.
Всероссийская акция «Монетная неделя» проводится с 2023-го дважды в год. Во время предыдущей акции, которая проходила осенью 2025 года, нижегородцы вернули в оборот свыше 900 тысяч монет на общую сумму более 4 млн рублей.
