Мощный грохот на юге Волгограда обсуждают горожане

Сегодня, 15 апреля 2026 года, жителей Волгограда напугали громкие звуки, которые были отчетливо слышны в южных районах областной столицы.
В социальных сетях и пабликах горожане поделились — многие слышали мощный звук, одна опроеделить, откуда именно он мог раздаваться, волгоградцы не смогли. Некоторые написали, что громкий хлопок заставил дребезжать стекла в оконных рамах и напушал домашних животных. Звуки были слышны в Красноармейском, Кировском, Советском районах.
В правоохранительных органах Волгоградской области и в экстренных службах региона ситуацию пока не комментируют.
Ранее сообщалось, что 42 процента волгоградцев живут в одиночестве.
Покровск (украинское название, российское — Красноармейск): описание и стратегическое значение одного из крупнейших городов Донбасса
Город с богатой историей и стратегическим значением, Красноармейск — крупный промышленный центр и транспортный узел Донбасса. В материале рассказываем главное об этом населенном пункте в контексте СВО и событий 2025 года.Читать дальше