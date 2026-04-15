Уличный амфитеатр установят за 20 дней на юге Волгограда

В Красноармейском районе Волгограда к лету появится новый уличный амфитеатр. Сооружение, в котором будут проводить концерты и публичные мероприятия, будет не таким масштабным, как в центральном парке. Построят амфитеатр на улице Вучетича и благоустроят территорию вокруг него за 4,7 миллиона рублей и всего за 20 дней.
Образцы на эскизах дали для общего представления.
Согласно документам портала госзакупок, подрядчик должен за три недели после заключения контракта установить сцену в виде ракушки и трибуны для размещения зрителей. Возведут амфитеатр на площадке возле Дворца творчества детей и молодежи на улице Вучетича, 15.
В этом году новая сцена с видом на Волгу и «танцующий» мост появится и в ЦПКиО. Но там амфитеатр будет масштабнее и основательнее.
А в Тракторозаводском районе Волгограда новый детский городок к лету установят в парке Аттракционов. На проект местных инициатив «Веселый смех» в 2026 году выделили 1,1 миллиона рублей. На эти деньги в парке на Спартановке появятся двойные качели на деревянных стойках, игровой городок, песочница «Боровичок» и игровой комплекс «Локомотив c вагончиком».
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ.
