Уличный амфитеатр установят за 20 дней на юге Волгограда

В Красноармейском районе Волгограда к лету появится новый уличный амфитеатр. Сооружение, в котором будут проводить концерты и публичные мероприятия, будет не таким масштабным, как в центральном парке. Построят амфитеатр на улице Вучетича и благоустроят территорию вокруг него за 4,7 миллиона рублей и всего за 20 дней.