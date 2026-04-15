Генпрокурор сообщил о росте числа детей, причастных к терроризму

Гуцан: число подростков, причастных к терроризму и экстремизму, возросло вдвое.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Общее число несовершеннолетних, причастных к терроризму и экстремизму, возросло вдвое за 2025 год, в большинстве случаев их вербовка проводилась дистанционно через интернет, сообщил генеральный прокурор РФ Александр Гуцан.

«За 2025 год общее число несовершеннолетних, причастных к терроризму и экстремизму, возросло вдвое. Соответственно, в большинстве случаев их вербовка проводилась дистанционно с использованием сети “интернет”, — сказал он, выступая в Совете Федерации РФ с докладом о состоянии законности и правопорядка в России и о проделанной работе по их укреплению за 2025 год.

Генпрокурор добавил, что развернувшаяся сейчас дискуссия об ограждении детей от деструктивного контента, далеко не беспочвенна. Он отметил, что на различных площадках звучит много инициатив, которые, по его мнению, не все можно поддержать. Гуцан подчеркнул, что строить профилактику на устаревших стандартах сегодня невозможно.

«Соответствующие поручения прокурорам мною даны. Готовы подключиться в работу и на законодательном уровне», — добавил генпрокурор.

Узнать больше по теме
Биография Александра Гуцана
Российский политик и государственный деятель, бывший полномочный представитель президента РФ в Северо-Западном федеральном округе, Александр Гуцан — новый генпрокурор РФ. Собрали детали из его биографии.
Читать дальше