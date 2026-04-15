Эксперт предупредил о штрафах за использование шин с шипами летом

МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Штраф до 500 рублей грозит за использование шин с шипами в летние месяцы, рассказал технический эксперт холдинга «Кордиант» Олег Марков.
«Зимние шины с шипами запрещено использовать в летние месяцы — их необходимо сменить до июня… За эксплуатацию таких шин летом грозит штраф до 500 рублей», — говорится в материале «Ленты.ру» со ссылкой на Маркова.
По его словам, использование фрикционных шин законодательно не ограничивается, однако в них также ряд минусов: ухудшение управляемости и поведения автомобиля на дороге, повышенный износ зимних шин, увеличенный расход топлива. Как отметил эксперт, эти негативные факторы связаны с тем, что зимние шины изготавливаются из более эластичной и мягкой резиновой смеси в сравнении с летними шинами, что ускоряет износ протектора в теплое время года.
Кроме того, Марков предупредил, что зимние шины летом заметно увеличивают расход топлива: они и тяжелее летних, и мягкий состав протектора с большим количеством ламелей создает повышенное сопротивление при движении.
«Смену зимних шин на летние следует производить при установлении среднесуточной температуры около +7 градусов в течение периода в несколько дней подряд, но необходимо обращать внимание и на отсутствие сильных перепадов температур с минусовыми значениями, а также ориентироваться на законодательные нормы и климатические особенности конкретного региона», — заключил специалист.