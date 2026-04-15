Бог хаоса. Как российские кубсаты планируют изучить летящий астероид Апофис

"Астероид вращается достаточно сложно, почти как Земля. У него несколько периодов обращения, один из основных чуть больше, чем у нашей планеты — около 30 часов. Но поскольку форма у него не круговая, а сложная, то и вращение очень сложное, напоминающее юлу. Аппарат должен вращаться вокруг этой горы со скоростью буквально несколько сантиметров в секунду — медленнее, чем идет человек. При этом он, с одной стороны, не должен врезаться в астероид, с другой — не улететь далеко, поскольку масса искусственного аппарата тоже меняется из-за включающихся двигателей — это сложная техническая задача, придется постоянно включать и выключать двигатели, чтобы удерживаться на орбите, поясняет волгоградский ученый.