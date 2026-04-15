Бог хаоса. Как российские кубсаты планируют изучить летящий астероид Апофис

Весной 2029 года астероид Апофис пролетит на расстоянии всего 31 600 км от Земли — ближе, чем геостационарные спутники. Российские исследователи намерены использовать этот уникальный шанс: к моменту сближения планируется запустить компактные зонды для изучения состава и траектории «бога хаоса». Почему это важно и насколько реальны риски — в экспертно-аналитическом материале «АиФ-Волгоград».
Что такое Апофис и почему он снова в новостях.
Астероид Апофис — это не просто космический булыжник, а своего рода «звёздный гастролёр» с драматичной биографией.
«Он был открыт в 2004 году, больше 20 лет назад, и находился в то время еще достаточно далеко от Земли. Предварительные расчеты по траекториям показали ненулевую вероятность его столкновения с Землей», — рассказал «АиФ-Волгоград» завкафедрой информационных систем и компьютерного моделирования ВолГУ, доктор физико-математических наук, профессор Александр Хоперсков.
Тогда, 22 года назад, новый небесный объект, который астрономы обозначили как 2004 MN4, сразу посеял панику: первоначальные расчёты давали 2,7% вероятности столкновения с Землёй в 2029-м. Для астероидов это почти гарантированная катастрофа. К счастью, уточнённые данные с радаров Arecibo и Goldstone «успокоили» траекторию: риск исключён. Но интрига осталась.
На сегодняшний день прогнозы таковы: 13 апреля 2029 года, на следующий день после того, как россияне отметят День космонавтики, Апофис пройдёт на расстоянии 31 600 км от поверхности Земли. Это в 10 с лишним раз ближе, чем Луна приближается к нашей планете в перигее, и даже ниже орбиты геостационарных спутников, которые вращаются вокруг Земли на расстоянии 35 786 километров. Яркость его будет сравнима с яркостью Венеры.
«Апофис можно будет наблюдать даже невооруженным глазом. Он будет легко различим, потому что находится в движении — это будет заметно. Поэтому даже без телескопов можно будет полюбоваться этим явлением», — говорит Хоперсков.
Для науки это уникальный «натурный эксперимент»: гравитация Земли изменит орбиту и вращение астероида, что позволит проверить модели, включая эффект Ярковского — «космический парус», когда тепловое излучение астероида слегка подталкивает его, меняя траекторию.
«Сближение 2029 года — это не угроза, а научный бонус. Мы получим данные, которые невозможно смоделировать в лаборатории», — отмечает директор НИИЯФ МГУ Эдуард Боос.
Российский ответ: кубсаты вместо гигантских аппаратов.
Пока NASA готовит миссию OSIRIS-APEX, а ЕКА — проект Ramses, Россия делает ставку на компактность и экономичность. Учёные из НИИЯФ имени Д. В. Скобельцына МГУ разрабатывают миссию с использованием кубсатов — мини-спутников размером 10×10×10 см. Это как отправить к астероиду не тяжёлый грузовик, а рой умных дронов.
"Астероид вращается достаточно сложно, почти как Земля. У него несколько периодов обращения, один из основных чуть больше, чем у нашей планеты — около 30 часов. Но поскольку форма у него не круговая, а сложная, то и вращение очень сложное, напоминающее юлу. Аппарат должен вращаться вокруг этой горы со скоростью буквально несколько сантиметров в секунду — медленнее, чем идет человек. При этом он, с одной стороны, не должен врезаться в астероид, с другой — не улететь далеко, поскольку масса искусственного аппарата тоже меняется из-за включающихся двигателей — это сложная техническая задача, придется постоянно включать и выключать двигатели, чтобы удерживаться на орбите, поясняет волгоградский ученый.
План прост и изящен: запуск в 2027—2028 годах, стыковка с астероидом за год до пролёта, затем облёт, съёмка и, возможно, посадка с забором грунта. Цели: изучить состав, форму, влияние земной гравитации на орбиту. Эти данные критичны для будущих миссий по астероидной безопасности и добыче ресурсов.
«Кубсаты позволяют снизить стоимость миссии на порядок. Это прорыв для Роскосмоса — мы учимся делать много за малые средства», — комментирует ход проекта один из участников разработки.
Почему это важно? Апофис — своего рода «космическая капсула времени». Его состав расскажет о ранних этапах формирования Солнечной системы. А если в реголите найдут воду или металлы — это шаг к космической индустриализации.
Что мы узнаем: наука за 24 часа пролёта.
За примерно 24 часа видимости Апофиса с Земли учёные планируют собрать массив данных, который перевернёт представления об околоземных объектах. Ключевые вопросы, на которые ученые хотят получить ответы:
Как изменится вращение астероида в момент приближения к Земле? Ее гравитация может «раскрутить» или «затормозить» астероид, что повлияет на его дальнейшую траекторию.
Что скрывает поверхность? Съёмка высокого разрешения покажет кратеры, борозды, возможные выбросы материала.
Как работает эффект Ярковского? Нагрев и остывание астероида создают микротягу — как парус от солнечного света. Это важно для прогнозирования орбит на десятилетия вперёд.
«Наука мало что известно о внутренней структуре астероидов. И у людей будет уникальная возможность заняться ее изучением. Обсуждались планы посадить приборы на его поверхность, попытаться ее бурить на глубину полтора-два метра, изучить сейсмическую активность. На самом деле мы можем даже влиять на него, создать что-то вроде землетрясения», — делится своими размышлениями Хоперсков.
В Институте прикладной астрономии РАН поясняют: после 2029 года орбита Апофиса удлинится: период обращения изменится с 0,9 до 1,2 года. Это ключевой момент для оценки риска в 2068-м, когда, по прогнозам, Апофис может вернуться.
Ирония в том, что мы изучаем «бога хаоса», чтобы навести порядок в своих знаниях. Как метко заметил один из экспертов: «Мы не боимся Апофиса — мы хотим с ним познакомиться».
Риски: между паникой и реальностью.
Александр Хоперсков констатирует: вероятность столкновения Апофиса с Землёй в 2029 году — ноль. Но что насчёт спутников? Теоретически астероид пройдёт ниже геостационарной орбиты, где «висят» телекоммуникационные аппараты. Однако, вероятность столкновения с ними.