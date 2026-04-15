В Анадыре планируют открыть детский культурно-просветительский центр

Детский культурно-просветительский центр планируют открыть в Анадыре при поддержке нацпроекта «Семья», сообщил губернатор Чукотского автономного округа Владислав Кузнецов.
«Главная задача — создать благоприятную, комфортную и развивающую среду для воспитания детей. Сотрудники сделают акцент на всестороннем развитии личности ребенка, раскрытии его талантов, формировании навыков для жизни в современном мире. Такие же центры планируется открыть в других учреждениях культуры Чукотки», — отметил глава региона.
Заниматься с детьми по краеведческому и патриотическому направлениям будут на первом этаже музейного центра «Наследие Чукотки». Летом в помещении сделают ремонт, выполнят зонирование и закупят необходимое оборудование. Уроки планируют начать в октябре.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.