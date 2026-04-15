За 60 тысяч курьер помог обмануть красноярского профессора на 2,8 млн

Курьер за 60 тысяч рублей помог мошенникам обмануть красноярского профессора на 2,8 млн. Его приговорили к условному сроку. Об этом сообщили в прокуратуре Красноярского края.
В июле 2024 года красноярскому профессору позвонили «ректор СФУ», а затем «сотрудник ФСБ». Назвав кодовое слово, они убедили пожилого мужчину отдать незнакомцу на парковке почти 3 миллиона рублей, 400 долларов и 100 евро. Итоговая сумма — 2,8 миллиона рублей.
Схему организовала преступная группа с чёткой иерархией: организатор, руководитель, куратор, обзвонщики и курьер. Последнего нашли в Курганской области через Telegram. Ему пообещали 60 тысяч рублей за разъезды по адресам, сбор денег и их перевод. Мужчина согласился, ему даже купили билет до Красноярска.
Профессору объяснили, что от его имени уходят деньги за границу, и единственный способ спасти сбережения — обналичить всё и передать курьеру. Пароль был «Вычет». Пенсионер отдал сначала 1,8 миллиона, затем ещё миллион и валюту.
В суде курьер заявил: «Я думал, что просто работаю курьером». Вину признал частично, но ущерб возместил полностью. Суд учёл первое привлечение, содействие следствию и возврат денег — и приговорил его к 3 годам условно.
Организаторы, руководители, кураторы и обзвонщики пока остаются в тени. Уголовное дело в отношении них выделено в отдельное производство. Расследование продолжается.
