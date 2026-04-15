В Норильске чествовали самых щедрых благотворителей 2025 года

В Норильске состоялась четвертая торжественная церемония вручения премии «Меценат года». Награды от Фонда целевого капитала «Наш Норильск» получили меценаты и компании, внесшие наибольший вклад в развитие социальной сферы Норильска и Таймыра в 2025 году. Премия, учрежденная в 2023 году, вручается за самые крупные пожертвования в Фонд. В этом году церемония прошла в День мецената и благотворителя на сцене Норильского колледжа искусств. Обладатели премии были названы в семи номинациях. [caption id= «attachment_364572» align= «alignnone» width= «1280»] Фото: Анна Копейкина[/caption] Специальные награды Фонда и Благодарственные письма Законодательного Собрания Красноярского края вручены Виталию Демидову, Ольге Даниловой и Олегу Пилюгину — «За наибольшую сумму пожертвования от резидента сообщества “Важные люди”». Виктору Коновалову и Фаигу Давудову — номинация «Всегда вместе с Фондом». Махар Джафаров, Владимир Рощин, Алексей Лупка и Леонид Мохов отмечены в номинации «За наибольшую сумму пожертвования от партнёра в виде оказанных услуг» (награды и Благодарственные письма главы города). А компании «Союзмаш-Инжиниринг», «Северный Быт» и «Мегастрой» — «За наибольшую сумму пожертвования от представителя бизнеса» (премия и Благодарственные письма Норильского городского совета депутатов). В номинации «За наибольшую сумму пожертвования от физического лица» отмечены Анна Чернецкая, Алексей Катаев, Гор Георгян, Денис Терехов и Сергей Шененко. В категории рекуррентных (регулярных) платежей награждены Анна Карташова и Гульнара Эльмурзаева. Крупнейшим донором Фонда и победителем в номинации «За наибольшую сумму пожертвования от корпоративного партнера» назван ПАО «ГМК “Норильский никель”. [caption id=»attachment_364573«align=»alignnone«width=»1280«] Фото: Анна Копейкина[/caption] По словам директора Фонда “Наш Норильск” Анны Макухи, премия возрождает традиции долгосрочной благотворительности: Русское меценатство всегда было не просто про деньги — оно было про сердце. Каждый из меценатов, поддерживая проекты в Норильске и на Таймыре, вкладывает не только средства — вкладывает часть себя, чтобы наш край становился лучше. Дмитрий Свиридов, заместитель председателя Законодательного Собрания Красноярского края, отметил, что целевой капитал Фонда вырос, и подчеркнул: чем больше появится друзей, сподвижников и людей, желающих участвовать в развитии социальной и культурной сфер, тем крепче станет сам Фонд, его работа и тот эффект, которого он достигает. Дмитрий Карасёв, глава города Норильска, подчеркнул, что все направления, которые поддерживает Фонд, имеют большое значение для города. Он отметил, что это ещё одна возможность не только развивать человеческий капитал и различные сферы жизни Норильска за счет бюджетных средств, но и привлекать внебюджетные источники. Именно в этом, по его словам, и заключается миссия Фонда “Наш Норильск”. Меценат Виктор Коновалов отметил: Очень хочется, чтобы наш город был городом, в котором живут счастливые люди. Наша миссия — повышать качество жизни, чтобы она наполнялась теплотой несмотря на суровость города, на его отдалённость. Благотворитель Анна Чернецкая поделилась своим видением: Мои кровно заработанные средства — они не мои на самом деле. Они на благо людей. Это мой небольшой вклад в развитие и улучшение нашего города, в проекты, которые город развивает. Я хочу сделать мир чуточку лучше. Церемония награждения стала не только признанием заслуг благотворителей, но и инвестицией в будущее: специальными гостями были студенты Заполярного государственного университета — они не только благополучатели, но и потенциальные будущие меценаты.