Прикамцев предостерегли от установки вредоносных мобильных приложений

Министерство связи Прикамья предупредило жителей региона о росте случаев маскировки вредоносных программ под популярные приложения и игры, чтобы получить доступ к личным данным пользователей, контролировать устройства и похищать деньги.
В ведомстве напомнили, что цифровая безопасность — зона ответственности каждого пользователя. Неосторожная установка приложения может обернуться утечкой личных данных или финансовыми потерями. Чтобы защитить себя и близких, специалисты советуют скачивать приложения только из официальных магазинов и не переходить по подозрительным ссылкам.
Не стоит устанавливать APK файлы, присланные по электронной почте, в мессенджерах или соцсетях. Особенно если вас настойчиво убеждают сделать это «срочно». Популярные магазины приложений, App Store и Google Play, также не гарантируют полной безопасности: западные ИТ компании не всегда тщательно проверяют загружаемые приложения. Альтернативой может стать отечественный магазин RuStore, где каждое приложение проходит проверку.
Перед установкой важно проверить репутацию разработчика, критически оценить рейтинги и отзывы, поискать наличие жалоб на кражу данных в интернете, изучить запрашиваемые разрешения — если игра просит доступ к SMS, лучше отказаться от установки.
Подробнее о правилах цифровой безопасности можно узнать из брошюры «Защити себя и своих близких от кибермошенников».