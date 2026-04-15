Готовность ледового комплекса в Чернушке превысила 70%

В Чернушке продолжается строительство крытого ледового комплекса. Его готовность составляет более 70%. Возведение спортивных объектов реализуется в рамках региональной программы «Комфортный край», инициированной губернатором Пермского края Дмитрием Махониным.
Ранее глава региона поставил задачу краевому Минспорта создать все условия для занятий детей хоккеем в муниципальных образованиях Прикамья.
Ледовый комплекс в Чернушке подрядчик возводит рядом с центральным стадионом. В него войдут два блока. Основной блок включит ледовую арену с четырьмя раздевалками для спортсменов и трибунами на 200 мест. Во втором блоке разместят игровые залы.
Строители уже завершили монтаж коммуникаций и приступили к внутренним отделочным работам в основном блоке. Одновременно они начали возведение второго блока.
Стоимость спортивного объекта составляет около 770 млн руб., включая 300 млн руб. из краевого бюджета, более 220 млн вложила компания «Лукойл». Оставшаяся часть средств поступила из местного бюджета.
Министр физической культуры и спорта Пермского края Татьяна Чеснокова подчеркнула, что ведомство заходило в проект с четкими финансовыми параметрами. Для их сохранения потребовалось изменение проектных решений, что сдвинуло сроки реализации. Завершение строительства запланировано на это год.
В краевом ведомстве дополнили, что кроме Чернушки крытые арены также появятся в трех муниципалитетах Прикамья. В Чусовом партнером выступает металлургический завод. В Кунгуре и Добрянке проекты реализуют за счет средств регионального и местного бюджетов.
В этих территориях уже провели работы по подготовке земельных участков. Проектно-сметные документации проходят государственную экспертизу. После получения положительных заключений подрядчики приступить к возведению спортивных объектов.