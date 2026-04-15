Готовность ледового комплекса в Чернушке превысила 70%

Ледовый комплекс в Чернушке подрядчик возводит рядом с центральным стадионом. В него войдут два блока. Основной блок включит ледовую арену с четырьмя раздевалками для спортсменов и трибунами на 200 мест. Во втором блоке разместят игровые залы.