На Дону оформили более 6,5 тыс. СНИЛС с начала года

В Ростовской области оформили более 6 тыс. СНИЛС с начала года. Об этом сообщили в отделении фонда пенсионного и социального страхования РФ по Ростовской области. С начала 2026 года в Ростовской области свыше 6,5 тысячи младенцев автоматически получили СНИЛС. Документ оформляют без заявлений — данные поступают напрямую из ЗАГСов, а уведомление со страховым номером приходит родителям в личный кабинет на Госуслугах. Если у мамы или папы нет подтверждённой учётной записи на портале, СНИЛС для ребёнка можно оформить лично — через офисы Социального фонда или МФЦ. В региональном отделении фонда поделились статистикой: самым юным владельцем СНИЛС на Дону стал малыш, получивший документ всего на второй день жизни, а самым возрастным — 108-летний житель Батайска. При этом среди всех обладателей страховых номеров в регионе больше женщин.