Калининградский девятиклассник обогнал 11-классников на Всероссийской олимпиаде по физике

физике среди 11 классов. Состязание прошло в Новом Уренгое на базе «Арктического лицея». Артём показал лучшие результаты в теоретическом и практическом турах, набрав 99,4 балла. Калининградскую область представляли четверо школьников.
В 2024 году Ерёмин выиграл олимпиаду среди девятиклассников, в 2025-м — стал абсолютным победителем среди десятиклассников. Также в 2025 году он получил три золотые медали международных олимпиад: естественно-научной олимпиады юниоров (IJSO-2025), «Туймаады» по физике и олимпиады по экспериментальной физике (IEPhO).
Калининградские школьники также отличились на олимпиаде по биологии в Свердловской области. Регион представляли пять ребят. Ученица 10 класса лицея № 23 Анастасия Голицына второй год подряд стала призёром. Всего в финале участвовали 489 школьников из 88 регионов.
За победу во всероссийской олимпиаде школьники получают: 50 тысяч рублей — за участие в финале, 150 тысяч — за призовое место, 250 тысяч — за победу. Наставники призёров и победителей по решению губернатора Алексея Беспрозванных получают премию 100 тысяч рублей.