Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трое калининградцев вырастили 80 кустов конопли в дачном домике

Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Калининградской области выявили троих жителей Калининграда, которые организовали домашний наркобизнес.

Источник: Kaliningradnews

31-летний мужчина в дачном домике в одном из СНТ на территории Калининграда оборудовал плантацию: выращивал коноплю, сушил её и передавал двум знакомым курьерам (оба 29 лет). Те сбывали марихуану через тайники-закладки и из рук в руки.

При обыске в дачном домике полицейские обнаружили 82 куста конопли, 2,7 кг высушенной марихуаны и специализированное оборудование для выращивания. По месту жительства этого же фигуранта нашли ещё 3,4 кг наркотика. Итого с его участием — больше 6 кг. У одного из курьеров дома изъяли 1,6 кг марихуаны и 30 курительных вейпов. Содержимым вейпов оказалось гашишное масло — 27 граммов.

Возбуждены уголовные дела, сообщили в УМВД по Калининградской области.