Летний турпоток в Петербурге в 2026 году может увеличиться на 5 процентов

15 апреля в Петербурге официально стартовал летний туристический сезон. Ожидается, что турпоток в 2026 году увеличиться на 5 процентов. Напомним, годом ранее местные достопримечательности оценили 12,5 миллиона гостей. Об этом сообщили в Комитете по развитию туризма.
— Данная цифра — 5 процентов — устойчивый показатель уверенного роста. Мы подготовили много интересных новинок, делая акцент на создании новых традиций, чтобы каждый сезон был насыщен яркими событиями и необычными впечатлениями для туристов, — отметил глава ведомства Евгений Панкевич.
На этот раз открытие летнего туристического сезона совпало с запуском навигации по рекам и каналам и разводкой мостов. Для швартовки маломерных судов в Петербурге организовали 21 городской причал и более 140 частных. Гостям также предложат новые направления для регулярных перевозок, о чем ранее рассказывала «КП-Петербург».