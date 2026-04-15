Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Летний турпоток в Петербурге в 2026 году может увеличиться на 5 процентов

Годом ранее Северную столицу посетили 12,5 миллиона гостей.

Источник: Комсомольская правда

15 апреля в Петербурге официально стартовал летний туристический сезон. Ожидается, что турпоток в 2026 году увеличиться на 5 процентов. Напомним, годом ранее местные достопримечательности оценили 12,5 миллиона гостей. Об этом сообщили в Комитете по развитию туризма.

— Данная цифра — 5 процентов — устойчивый показатель уверенного роста. Мы подготовили много интересных новинок, делая акцент на создании новых традиций, чтобы каждый сезон был насыщен яркими событиями и необычными впечатлениями для туристов, — отметил глава ведомства Евгений Панкевич.

На этот раз открытие летнего туристического сезона совпало с запуском навигации по рекам и каналам и разводкой мостов. Для швартовки маломерных судов в Петербурге организовали 21 городской причал и более 140 частных. Гостям также предложат новые направления для регулярных перевозок, о чем ранее рассказывала «КП-Петербург».