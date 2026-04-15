В Красноярске ввели круглосуточный контроль качества забираемой из Енисея воды

В Красноярске лаборатория контроля качества воды водозабора «Гремячий лог» компании «КрасКом» перешла на круглосуточный режим работы. Как пишут Sibnovosti.ru, за прошедшие сутки уровень воды в Енисее резко поднялся на 20 сантиметров.
У поста на острове Отдыха уровень воды составляет уже 224 сантиметров (критический — 390).
С учетом гидрологической обстановки, специалисты до середины мая будут отбирать пробы речной воды на мутность ежечасно — это необходимо для оперативной корректировки работы фильтровальной станции.
На других шести водозаборах города скважины поднимают воду с глубины 20−25 метров — на ее качество паводок не влияет.