Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Красноярске ввели круглосуточный контроль качества забираемой из Енисея воды

Сейчас показатели соответствуют требованиям.

Источник: Комсомольская правда

В Красноярске лаборатория контроля качества воды водозабора «Гремячий лог» компании «КрасКом» перешла на круглосуточный режим работы. Как пишут Sibnovosti.ru, за прошедшие сутки уровень воды в Енисее резко поднялся на 20 сантиметров.

У поста на острове Отдыха уровень воды составляет уже 224 сантиметров (критический — 390).

С учетом гидрологической обстановки, специалисты до середины мая будут отбирать пробы речной воды на мутность ежечасно — это необходимо для оперативной корректировки работы фильтровальной станции.

На других шести водозаборах города скважины поднимают воду с глубины 20−25 метров — на ее качество паводок не влияет.