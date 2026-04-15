Более 800 приусадебных участков в Нижегородской области освободились от воды

За сутки с 14 по 15 апреля в Нижегородской области не произошло новых подтоплений из-за паводка. От воды освободился 801 приусадебный участок. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по региону.
В 8 муниципальных образованиях Нижегородской области от воды освободились два низководных моста, один жилой дом и 801 приусадебный участок. Среди них участки в Городецком округе, на Бору, в Уренском округе, в Сарове, Арзамасе, а также в Гагинском, Ардатовском и Бутурлинском округах.
Затопленными остаются 12 жилых и 57 дачных домов, 442 приусадебных участка, 12 низководных мостов и 10 участков автодорог в 19 муниципальных образованиях региона.
В результате паводка никто не погиб и не пострадал, эвакуация на данный момент не требуется.
