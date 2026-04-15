Более 800 приусадебных участков в Нижегородской области освободились от воды

В 8 муниципальных образованиях Нижегородской области от воды освободились два низководных моста, один жилой дом и 801 приусадебный участок. Среди них участки в Городецком округе, на Бору, в Уренском округе, в Сарове, Арзамасе, а также в Гагинском, Ардатовском и Бутурлинском округах.