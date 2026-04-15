Сколько времени нужно тратить на домашнее задание. Вы удивитесь

Оно зависит от возраста школьника.

Источник: Unsplash

Ученики начальных классов должны тратить на домашние задания не более часа, а ученики выпускных классов — не более 3,5 часа в день. Временные нормативы для выполнения домашней работы определило Минпросвещения, сообщил в интервью «Вести» глава ведомства Сергей Кравцов.

Временные нормативы определены в приказе Минпросвещения № 704 «О внесении изменений в некоторые приказы Министерства просвещения Российской Федерации, касающиеся федеральных образовательных программ начального общего образования, основного общего образования и среднего общего образования». Они разработаны совместно с Роспотребнадзором.

Учителям рекомендовано отводить на выполнение домашнего задания:

  • 1-й класс — не более 1 часа;
  • 2-й и 3-й классы — не более 1,5 часа;
  • 4-й и 5-й классы — не более 2 часов;
  • 6−8-е классы — не более 2,5 часа;
  • 9−11-е классы — не более 3,5 часа.

Сергей Кравцов уточнил, что эти ориентиры предназначены для педагогов и родителей.

Другие ограничения в школах

Ранее Минпросвещения установило единый режим работы школ за учебный день. Уроки могут начинаться не раньше 8:00 и завершаться не позже 19:00, если в школе есть вторая смена. В школах не допускаются нулевые уроки и учеба в три смены.

В ведомстве также установили, сколько часов в неделю должны учиться школьники 1−4-х классов по максимально допустимой нагрузке. 1 сентября нагрузка в первом классе будет равна от 20 до 21 часа в неделю, в 2-м классе — от 23 до 26 часов, в 3-м классе — от 23 до 26 часов, в 4-м классе — от 23 до 26 часов. За четыре учебных года занятий не может быть меньше 2966 и больше 3305 часов при пятидневной или шестидневной учебной неделе. Кроме того, с 1 сентября 2025 года на контрольные работы (среди них и всероссийские проверочные работы) должно приходиться не более 10% учебного времени по любому предмету.

С 2026 года основной период сдачи ЕГЭ в России будет начинаться не раньше 1 июня, сообщил накануне глава Рособрнадзора Анзор Музаев на заседании комитета Совфеда по науке, образованию и культуре. Это связано с тем, что до начала лета учителя не успевают подготовиться к организации экзамена, а школы не могут провести выпускные и последние звонки.