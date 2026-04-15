Сколько времени нужно тратить на домашнее задание. Вы удивитесь

В ведомстве также установили, сколько часов в неделю должны учиться школьники 1−4-х классов по максимально допустимой нагрузке. 1 сентября нагрузка в первом классе будет равна от 20 до 21 часа в неделю, в 2-м классе — от 23 до 26 часов, в 3-м классе — от 23 до 26 часов, в 4-м классе — от 23 до 26 часов. За четыре учебных года занятий не может быть меньше 2966 и больше 3305 часов при пятидневной или шестидневной учебной неделе. Кроме того, с 1 сентября 2025 года на контрольные работы (среди них и всероссийские проверочные работы) должно приходиться не более 10% учебного времени по любому предмету.