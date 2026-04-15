Нижегородцы смогут подтверждать льготы через MAX

Нижегородские многодетные семьи, пенсионеры и люди с инвалидностью теперь могут подтверждать свои льготы через мессенджер МАХ. Об этом сообщили в пресс-службе Отделения Социального фонда России по Нижегородской области. Цифровой документ в формате QR-кода заменяет привычные бумажные справки и пластиковые карты, позволяя получать скидки в магазинах, аптеках и пользоваться правом на бесплатный проезд.