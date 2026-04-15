Нижегородцы смогут подтверждать льготы через MAX

Новый сервис позволяет пенсионерам, инвалидам и многодетным семьям подтверждать свои права с помощью QR-кода в мобильном приложении.

Нижегородские многодетные семьи, пенсионеры и люди с инвалидностью теперь могут подтверждать свои льготы через мессенджер МАХ. Об этом сообщили в пресс-службе Отделения Социального фонда России по Нижегородской области. Цифровой документ в формате QR-кода заменяет привычные бумажные справки и пластиковые карты, позволяя получать скидки в магазинах, аптеках и пользоваться правом на бесплатный проезд.

Для создания электронного удостоверения пользователям необходимо иметь подтвержденную запись на Госуслугах и установить приложение МАХ на смартфон с функцией биометрии. После предоставления согласия на выпуск документа в соответствующем разделе портала Госуслуг, цифровой ID автоматически загрузится в профиль мессенджера. Защищенный код будет доступен для предъявления в любой момент даже без бумажных оригиналов под рукой.

Специалисты фонда подчеркивают, что при сканировании кода подтверждается только сам статус льготника, в то время как персональные данные — размер выплат или группа инвалидности — остаются скрытыми. В случае возникновения сложностей с настройкой приложения, жители региона могут обратиться за практической помощью в клиентские службы СФР.

Ранее сообщалось, что оплачиваемый выходной дадут пострадавшим от ЧС нижегородцам.