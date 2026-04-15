Львова-Белова призвала регионы вовлекать подростков в трудовую деятельность

УФА, 15 апр — РИА Новости. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова призвала региональных коллег вовлекать подростков в трудовую деятельность, но без ущерба для учебы.
XXV всероссийский съезд уполномоченных по правам ребёнка в субъектах РФ проходит в Уфе 15−16 апреля.
«Коллеги я считаю, что одна из главных задач сейчас — формировать новые принципы по вовлечению детей в трудовую деятельность. Мы сформировали стандарт ответственного трудоустройства, мы понимаем, что трудовая занятость подростков должна быть не только в каникулярные дни, занятость подростков может быть круглогодичной. Понятно, что без ущерба для учебы, но это тоже возможно», — заявила Львова-Белова.
Он отметила, что важно при подборе специальностей для детей комбинировать эти специальности из тех задач, которые ребенок может выполнить.
«Это могут быт трудовые десанты, это может быть субсидирование государственное этих мест, это может быть развитие индивидуального предпринимательства и самозанятости подростков. Они у нас очень продвинутые. Много чего умеют. Давайте ставить задачу», — обратилась Львова-Белова к региональным коллегам.