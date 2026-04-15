Более 120 добровольцев вступили в «Зеленый патруль» в Серноводском

Экологический отряд «Зеленый патруль» создали в городе Серноводском Чеченской Республики при поддержке национального проекта «Экологическое благополучие». За месяц к нему присоединились более 120 добровольцев, сообщили в администрации Серноводского муниципального района.
Участвовать могут школьники, студенты и активные жители от 12 лет. Отряд проводит рейды по берегам рек и лесополосам и следит за загрязнениями. Также он организует лекции и квесты для младших классов и помогает в ликвидации свалок.
Организатор движения Малика Адамовна отметила, что девиз отряда «Люби, познавай, охраняй» уже поддержали в трех соседних селах. Планируется открыть еще два отделения «Зеленого патруля» в районе до сентября 2026 года.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.