Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Как можно будет получить место в студенческом общежитии. Новшества

Студенческие семьи могут получить отдельную комнату.

Источник: freepik.com

Минпросвещения и Минобрнауки предложили утвердить типовой порядок предоставления общежитий. В случае принятия он начнет действовать с 1 сентября 2026 года, сообщили «РИА Новости».

Студентам будет нужно подать в организацию заявление и приложить к нему документы, подтверждающие факт обучения по очной или заочной форме, отсутствие регистрации и жилого помещения в собственности, в месте, где находится образовательная организация. При необходимости могут потребоваться другие документы, подтверждающие тяжелое материальное положение.

На отдельную комнату могут рассчитывать студенческие семьи. Для получения этого статуса потребуются документы о заключении брака, рождении или усыновлении одного или более детей (при наличии), а также подтверждающие возраст обучающегося.

В настоящее время в российских вузах обучается около 50 тыс. студенческих семей. В общежитиях проживают 2,1 тыс. из них, сообщили в Минобрнауки.

Приказ устанавливает, что решение о предоставлении жилых помещений принимает комиссия, созданная образовательной организацией. Нуждающимися в общежитиях признаются обучающиеся, отвечающие критериям, установленным законодательством и локальными нормативными актами организации.

Как изменится количество бюджетных мест в вузах

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что в стране утвержден перечень профессий по 300 программам обучения, именно по ним в первую очередь будут вводиться новые квоты. Развитие по этим направлениям будет способствовать достижению технологического лидерства страны и реализации нацпроектов.

В список вошли математические, естественные и гуманитарные науки, среди них — информатика, электроника, биотехнические системы и технологии, ядерная энергетика, авиа- и ракетостроение, робототехника, медицина и фармацевтика.