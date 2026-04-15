Треск кустарника и слабый голос: обессиленную жительницу СКО нашли в ледяной воде

В Северо-Казахстанской области полицейские спасли пропавшую 86-летнюю женщину, застрявшую в ледяной воде, передает NUR.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

Источник: Nur.kz

Жительница райцентра Саумалколь пропала без вести

Как сообщает информационный медиапортал МВД, жительница райцентра Саумалколь ушла из дома и не вернулась. Обеспокоенные соседи, присматривавшие за ней, около 21:00 обратились в полицию. Сразу же были организованы поиски.

В ходе розыскных мероприятий стражи порядка установили, что женщину видели на дороге в направлении села Баянтай — примерно в четырёх километрах от райцентра. Пропавшую обнаружила группа сотрудников в составе начальника отделения криминальной полиции Дастана Таласпаева и оперуполномоченного Аблайхана Кабдушева.

«Около 22:00, обследуя территорию вдоль железнодорожного полотна, полицейские в темноте услышали треск кустарника. На оклики никто не отвечал, и лишь спустя время раздался слабый голос. Слабослышащая пенсионерка позвала на помощь, заметив свет фонарей», — рассказали в ведомстве.

Как выяснилось, женщина заблудилась и провалилась в заросшую канаву, заполненную талой водой. Она не могла выбраться, запутавшись в ветвях тальника. Пенсионерка была обессилена, проведя продолжительное время на холоде.

Полицейский Аблайхан Кабдушев, не раздумывая, вошёл в ледяную воду и вынес её на плечах. Правоохранители согрели женщину и доставили домой.

Ранее она не пропадала и, со слов соседей, признаков дезориентации не проявляла. Благодаря оперативным действиям сотрудников полиции удалось избежать трагедии.

В настоящее время состояние пенсионерки оценивается как удовлетворительное.