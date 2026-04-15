«На черном рынке»: могут ли экс-сотрудники банков Казахстана продать базу клиентов мошенникам

Журналисты поинтересовались, могут ли уволившиеся из банков сотрудники скачать себе базу данных клиентов и «продать ее на черном рынке мошенникам».
«У нас утверждены правила информационной безопасности для всех банков. Это не одно правило, а очень большой комплекс нормативно-правовых актов, в рамках которых мы контролируем безопасность внутри финансовых организаций. В соответствии с этими правилами такого рода практика невозможна и недопустима», — заверила Мадина Абылкасымова.
По ее словам, АРРФР постоянно проводит проверки финансовых организаций. "В случае выявления каких-либо нарушений предусмотрены серьезные последствия для них. Кроме того, у нас есть профильное агентство — Министерство искусственного интеллекта. Оно отвечает за безопасность персональных данных и также достаточно жестко, на законодательном уровне, регулирует эти вопросы, в том числе в финансовом секторе.
Таким образом, все регулируется общим законодательством по защите персональных данных, и все финансовые организации обязаны следовать этим правилам", — пояснила она.