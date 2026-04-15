Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«На черном рынке»: могут ли экс-сотрудники банков Казахстана продать базу клиентов мошенникам

Глава Агентства по регулированию и развитию финансового рынка Мадина Абылкасымова в кулуарах мажилиса ответила на опасения казахстанцев по утечке данных клиентов, передает корреспондент NUR.KZ.

Источник: Nur.kz

Журналисты поинтересовались, могут ли уволившиеся из банков сотрудники скачать себе базу данных клиентов и «продать ее на черном рынке мошенникам».

«У нас утверждены правила информационной безопасности для всех банков. Это не одно правило, а очень большой комплекс нормативно-правовых актов, в рамках которых мы контролируем безопасность внутри финансовых организаций. В соответствии с этими правилами такого рода практика невозможна и недопустима», — заверила Мадина Абылкасымова.

По ее словам, АРРФР постоянно проводит проверки финансовых организаций. "В случае выявления каких-либо нарушений предусмотрены серьезные последствия для них. Кроме того, у нас есть профильное агентство — Министерство искусственного интеллекта. Оно отвечает за безопасность персональных данных и также достаточно жестко, на законодательном уровне, регулирует эти вопросы, в том числе в финансовом секторе.

Таким образом, все регулируется общим законодательством по защите персональных данных, и все финансовые организации обязаны следовать этим правилам", — пояснила она.