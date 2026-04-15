Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Опубликован список самых частых болезней нижегородцев в 2025 году

В лидерах по обращениям — гипертензивная болезнь сердца, инфекции дыхательных путей и кариес.

Источник: Комсомольская правда

Проблемы с сердцем и сосудами, острые инфекции дыхательных путей и кариес — с такими жалобами жители Нижегородской области ходили к докторам чаще всего в 2025 году. Статистику обращений за медицинской помощью привел главный редактор «Стационар-Пресс» Алексей Никонов, ссылаясь на сведения компании «СОГАЗ-Мед».

Согласно полученным данным, в прошлом году особнено сильно выросла заболеваемость острым назофарингитом (насморк): рост почти на 11 процентов, что в абсолютном выражении составило около 81 тысячи случаев. Также увеличилось количество пациентов с сахарным диабетом второго типа и гипертензивной болезнью сердца — на восемь и семь процентов соответственно.

Если говорить об общем числе обращений, то здесь с большим отрывом «лидирует» гипертензивная болезнь сердца — 405 тысяч зафиксированных эпизодов. На втором месте расположились острые инфекции верхних дыхательных путей (327 тысяч случаев), на третьем — кариес (160 тысяч случаев). Кроме того, в пятерку наиболее массовых диагнозов вошли цереброваскулярные патологии и дорсалгия (проще говоря — боли в спине).