Опубликован список самых частых болезней нижегородцев в 2025 году

Проблемы с сердцем и сосудами, острые инфекции дыхательных путей и кариес — с такими жалобами жители Нижегородской области ходили к докторам чаще всего в 2025 году. Статистику обращений за медицинской помощью привел главный редактор «Стационар-Пресс» Алексей Никонов, ссылаясь на сведения компании «СОГАЗ-Мед».
Согласно полученным данным, в прошлом году особнено сильно выросла заболеваемость острым назофарингитом (насморк): рост почти на 11 процентов, что в абсолютном выражении составило около 81 тысячи случаев. Также увеличилось количество пациентов с сахарным диабетом второго типа и гипертензивной болезнью сердца — на восемь и семь процентов соответственно.
Если говорить об общем числе обращений, то здесь с большим отрывом «лидирует» гипертензивная болезнь сердца — 405 тысяч зафиксированных эпизодов. На втором месте расположились острые инфекции верхних дыхательных путей (327 тысяч случаев), на третьем — кариес (160 тысяч случаев). Кроме того, в пятерку наиболее массовых диагнозов вошли цереброваскулярные патологии и дорсалгия (проще говоря — боли в спине).