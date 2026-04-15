Ветеран СВО потерял руку, но не утратил силу духа

Железнодорожник Денис Сауль оставил мирную профессию и, имея бронь, отправился добровольцем в зону специальной военной операции. Там он прошёл через тяжелейшие бои, получил обморожение ног, а позже — ранение, в результате которого потерял левую руку.
Но инвалидность не сломила Дениса. Вернувшись домой, он заново учится жить, работать с бионическим протезом и, что самое главное, не позволяет себе унывать.
Без слёз и уговоров.
Денису 42 года. Он родился и вырос в Красноярске. Больше 10 лет проработал на железной дороге: сначала был водителем в Красноярской дирекции управления движением, затем — составителем поездов. Любимая профессия, квартира в Зыково, жена и двое детей — сын Михаил и дочь Ульяна, и бронь от предприятия. Жизнь удалась. Несмотря на это, в 2023 году Денис Сауль решил подписать контракт и отправиться в зону СВО.
«Я патриот своей страны. У меня много знакомых, которые ушли на фронт. Мне лично было стыдно перед ними, что я не там», — вспоминает Денис.
Своё решение мужчина держал в тайне почти до самого конца. Он не хотел лишних слёз, расспросов и уговоров со стороны родных.
«Семью я оповестил буквально за три дня до отлёта. Я никому ничего не говорил — ни на работе, ни дома. Чтобы меньше было переживаний», — объясняет своё решение ветеран.
Денис попал в отряд «Шторм». Его определили штурмовиком на Авдеевское направление, в район Красногоровки.
Медики спасли стопы.
Зима 2023 года выдалась суровой. В ноябре во время выполнения одной из боевых задач Денис получил сильное обморожение ног. Ситуация была критической — врачи всерьёз обсуждали вероятность ампутации стоп.
Но ростовские медики совершили чудо. Они смогли спасти солдату ноги.
«Я даже не рассматривал вариант возвращения домой, — признаётся Денис. — У меня был контракт, и я собирался служить до последнего, пока хватит здоровья и боевого духа. Я не планировал прятаться. Честно вылечил ноги и сразу поехал обратно в зону СВО. Продолжил службу уже в другом штурмовом подразделении, мы брали деревни на этом же направлении».
В перерывах между боями, весной 2024 года, Денис принял участие в параде Победы в Самаре.
«Наша дивизия формировалась в Оренбургской области. Пригнали новую технику, спросили, у кого есть права нужной категории. А я как раз ещё ноги долечивал. Говорят: “Поезжай”. Посадили меня на УАЗ “Патриот”. Мы месяц тренировались. Я вёл машину в механизированной колонне по площади Самары 9 мая. Был под огромным впечатлением, что удостоился такой чести», — делится впечатлениями Денис.
Трое суток в окопе с тяжёлым ранением.
В октябре 2024 года во время подготовки к очередному штурму Денис вместе с отрядом попал под плотный обстрел и получил ранение, из-за которого лишился руки.
«Ночью мы находились в лесу, ждали команды, — вспоминает тот день Денис. — Начался обстрел. Снаряд прилетел прямо в меня, можно сказать, в подмышку левой руки. Я чудом остался жив. Мои товарищи, которые потом пошли смотреть место, где я был, просто удивлялись: там осталась глубокая воронка. Они были в шоке, что я вообще выжил».
Из-за плотного огня эвакуировать раненого сразу было невозможно. Трое долгих суток Денис с тяжелейшим ранением пролежал в окопе.
«Друзья приходили, помогали, прятали меня на ночь под броню, чтобы дроны не заметили. Снабжали водой. Только через трое суток меня смогли вытащить к ротному», — говорит Денис.
Поскольку ранение было тяжёлым и стоял грязный и тёплый октябрь, у Дениса началась гангрена. Врачи экстренно ампутировали ему левую руку вместе с плечевым суставом, чтобы спасти жизнь. Частично пришлось удалить и ткани на груди.
«Я сменил четыре госпиталя. Меня полностью восстанавливали, долечивали. Выписали только 30 января 2025 года. Хочу сказать огромное спасибо всему медперсоналу — и в военных, и в гражданских госпиталях отношение было прекрасное. Все помогали, восстанавливали документы, связывались с родственниками. Всё было настроено на то, чтобы солдаты не потерялись в этой системе», — рассказывает Денис.
В себе не замыкаться.
Потеря руки — страшный удар для любого. Многие в таких ситуациях ломаются, замыкаются в себе. Денис Сауль не из таких.
«Я сразу, когда получил ранение, понимал, что потерял руку. Но дал себе установку: никаких поблажек себе не делать, даже будучи инвалидом, — твёрдо говорит Денис. — Не унывал нисколько. Старался быть примером для других бойцов с ранениями. Ходил по госпиталю весёлый, врачи даже ставили меня в пример другим: мол, посмотрите, человек без руки, а не сдаётся».
Огромную роль в реабилитации Дениса сыграла семья.
«Они морально всегда были со мной. Сказали: “Вне зависимости от того, каким ты придёшь, мы тебя не предадим”. Это очень меня подбодрило. Знать, что дома есть близкие люди, которые от тебя не откажутся, — это самое важное».
В госпиталях Денис видел много ребят, которые тяжело переживали из-за травм, ампутации, не выходили из палат.
«Были случаи, когда от раненых отказывались жёны, семьи. Это было тяжело видеть. Я хочу сказать, как важно, чтобы близкие бойцов, родные, друзья были рядом со своими защитниками. Помогали им справляться с посттравматическим синдромом, переключаться на мирную жизнь. От этого зависит очень многое в восстановлении», — говорит ветеран.
Самим бойцам Денис тоже советует не сдаваться:
«Главное для тех, кто возвращается с СВО с инвалидностью, — не замыкаться в себе. Я понимаю, что это сложно, у всех разная психика. Но надо понимать, что на фронт ты уже не попадёшь. У меня есть друг, у него нет обеих ног, ходит на протезах и тоже не унывает. Мы поддерживаем друг друга».
Сегодня Денис учится жить с бионическим протезом. Из-за отсутствия сустава процесс обучения идёт сложнее, но он регулярно тренируется: выполняет бытовые задачи, учится управлять искусственной кистью.
СВО позади, впереди — жизнь.
После комиссования из армии Дениса восстановили на прежнем месте работы. Он снова трудится на станции Красноярск-Восточный, теперь уже в должности техника.
«Коллеги были очень рады меня видеть, когда я пришёл. Обрадовались, что я живой, поддерживают добрым словом. Сейчас я работаю стационарно. Помогаю с документами, организационными вопросами, обслуживанием станционного хозяйства. Делаю всё, что в моих силах. Я привык всё делать сам, никому не позволяю себе помогать, чтобы не расслабляться», — говорит Денис.
Свободное время он посвящает семье, по которой очень скучал во время службы. На вопрос о планах на будущее отвечает просто и искренне: «Жить и радоваться жизни. Проводить время с семьёй. У меня началась другая жизнь, с чистого листа. Я стараюсь теперь наполнить этот лист только хорошими эмоциями».
