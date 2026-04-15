В городе Лермонтове на Ставрополье обновят одноименный проспект

Реконструкцию проспекта Лермонтова в городе Лермонтове Ставропольского края проведут при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в правительстве региона.
Вопрос о проведении работ обсудил министр дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края Евгений Штепа с общественниками, так как данная дорога имеет очень важное значение для местных жителей. Она является центральной магистралью, которая соединяет районы и обеспечивает доступ к социально значимым объектам.
«Еще раз изучили проект, детально на месте внесли ряд корректировок. Проработаем дополнительно вопрос устройства тротуаров с учетом новых предложений. Проект реконструкции рассчитан на 2026−2027 годы. Цель нацпроекта — не просто обновление дорог, но в первую очередь повышение качества жизни, поэтому мнение людей очень важно. Мы открыты к диалогу и конструктивным решениям», — отметил Евгений Штепа.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.