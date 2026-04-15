Отражение поста. Священник объяснил, почему Пасху встречают 40 дней

Однако главная причина, почему Пасха празднуется именно 40 дней, кроется в евангельских событиях. После своего Воскресения Христос еще 40 дней пребывал на земле, являясь своим ученикам, укрепляя их веру и наставляя перед своим Вознесением на небо. Таким образом, 40-дневное празднование Пасхи — это не что иное, как наше духовное сопереживание апостолам, их радости от общения с Воскресшим Учителем. Это время, которое дается христианам, чтобы глубже проникнуть в тайну Воскресения и укрепиться в вере.