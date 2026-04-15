Отражение поста. Священник объяснил, почему Пасху встречают 40 дней

Для многих людей, далеких от церковной традиции, становится открытием, что Пасха — это не один день Светлого Христова Воскресения. В Православной Церкви празднование длится ровно 40 дней — до дня Вознесения Господня. Это не просто дань традиции, период имеет глубокий богословский и исторический смысл, уходящий корнями в Священное Писание.
Почему именно 40 дней?
Число «40» в Библии всегда связано с периодом полноты, завершения и подготовки к чему-то великому. Например, в Ветхом Завете описывается, как 40 дней и ночей шел Всемирный потоп, 40 лет народ Израиля скитался по пустыне, 40 дней Моисей провел на горе Синай, обретая от Бога заповеди. В Новом Завете сам Иисус Христос перед выходом на проповедь 40 дней постился в пустыне. В память об этом и Великий пост также длится 40 дней, имея ещё одно название «Четыредесятница».
Однако главная причина, почему Пасха празднуется именно 40 дней, кроется в евангельских событиях. После своего Воскресения Христос еще 40 дней пребывал на земле, являясь своим ученикам, укрепляя их веру и наставляя перед своим Вознесением на небо. Таким образом, 40-дневное празднование Пасхи — это не что иное, как наше духовное сопереживание апостолам, их радости от общения с Воскресшим Учителем. Это время, которое дается христианам, чтобы глубже проникнуть в тайну Воскресения и укрепиться в вере.
«Это праздник непреходящей великой надежды, радости. Лучше всего это сформулировал апостол Павел две тысячи лет назад. Он сказал, что если Христос не воскрес, то вера наша тщетна. То есть всё остальное вообще бессмысленно», — поясняет ректор Самарской духовной семинарии, кандидат теологии, протоиерей Максим Кокарев.
Более того, 40 дней пасхальной радости — зеркальное отражение 40 дней покаянного Великого поста. Если пост — это время духовного очищения, то пасхальный период — время наполнения души Божественным светом.
Самые важные вехи 40 дней Пасхи
Внутри этих 40 дней есть особо важные.
1. Светлая седмица (первые 7 дней)
Самый яркий и насыщенный период. Вся эта неделя считается одним непрекращающимся днем Пасхи. Полностью отменяется любой пост (даже в среду и пятницу). Царские врата в храмах остаются открытыми, символизируя, что Христос открыл людям вход в Рай. В эти дни принято христосоваться (приветствовать друг друга словами «Христос Воскресе!»), дарить подарки и совершать дела милосердия.
«“Христос Воскрес”, конечно, не просто приветствие, это весть. Воцерковлённые люди знают, что все 40 дней Пасхи мы приветствуем друг друга именно так», — поясняет отец Максим Кокарев.
2. Антипасха, или Фомино воскресенье (8-й день)
Второе воскресенье после Пасхи. Вопреки названию, приставка «анти» здесь означает не «против», а «вместо». Этот день как бы обновляет праздник. Церковь вспоминает событие, когда апостол Фома, не поверивший в Воскресение, смог лично убедиться в нем, прикоснувшись к ранам Спасителя. Это напоминание о том, как важна личная встреча с Богом и как блаженны те, кто уверовал, не видя.
3. Радоница (9-й день)
Это день особого поминовения усопших, первый после Пасхи, ведь ходить на погост в само Светлое Христово Воскресение не стоит (это неправильная традиция, родившаяся во времена советского богоборчества). Название происходит от слова «радость». В этот день верующие идут на кладбище не для скорби, а чтобы разделить пасхальную радость о Воскресшем Христе со своими умершими близкими.
"У нас очень много общих традиций с другими церквями. Но Радоница —ближайший особый день поминовения усопших к Пасхе — это чисто русская традиция, — отмечает ректор Самарской семинарии.
4. Попразднство Пасхи (33 дня)
После Светлой седмицы интенсивность праздника немного снижается, но он продолжается. Возвращаются постные дни в среду и пятницу, но на каждой Литургии по-прежнему звучат пасхальные песнопения. Этот период наполнен важными воскресными днями, в которые Церковь вспоминает евангельские события: Неделю жен-мироносиц, Неделю о расслабленном, Преполовение Пятидесятницы (ровно половина пути до Троицы) и другие.
5. Отдание Пасхи и Вознесение Господне (40-й день)
Кульминация и завершение всего праздничного периода. Накануне Вознесения, в среду шестой недели, совершается Отдание Пасхи. В этот день в последний раз в году служится торжественное пасхальное богослужение.
На следующий день, в четверг, Церковь отмечает Вознесение Господне — один из 12 главных (двунадесятых) праздников. Это событие завершает земное служение Иисуса Христа и символизирует Его возвращение к Небесному Отцу. С этого дня пасхальный период официально заканчивается, и начинается подготовка к празднику Святой Троицы (Пятидесятнице).
40-дневное празднование Пасхи позволяет верующим не просто отметить событие, а по-настоящему прожить его, укрепиться в вере и наполнить сердце радостью, которой хватит на весь год.