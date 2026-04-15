Красноярцам предлагают пробежать первомайский полумарафон

В Красноярске стартовала регистрация на полумарафон «Первомайский», рассказали в мэрии. Забег пройдет 1 мая на Центральной набережной. Участникам предстоит преодолеть две дистанции — 5 км и 21,1 км. Старт и финиш запланированы в районе «Капитанского клуба» (ул. Дубровинского, 100).
В забеге на 5 км поучаствовать могут все желающие старше 12 лет, им предстоит преодолеть дистанцию за 60 минут. Лимит — 700 человек. Несовершеннолетние бегуны младше 18 лет смогут соревноваться бесплатно. Для этого необходимо предоставить согласие родителя и отправить заявку на электронную почту: csk_reg@mail.ru.
Забег на 21,1 км пройдет среди легкоатлетов от 18 лет и старше в 8 возрастных группах среди мужчин и женщин. Профессиональным бегунам предстоит осилить трассу за три часа. Лимит участников — 700 человек. Предварительные заявки и стартовые взносы принимаются до 20:00 28 апреля онлайн на сайте и в «Беговом центре» на ул. Дубровинского, 1ж.
Бесплатно поучаствовать в любой из дистанций могут бойцы СВО и люди с ограниченными возможностями здоровья (при условии предоставления подтверждающих документов). Информацию необходимо направить на электронную почту: csk_reg@mail.ru.
«В этом году по просьбе участников мы увеличили количество слотов на обе дистанции. Первый весенний старт всегда пользуется высоким спросом. С каждым годом число участников в городских забегах растет, это самый доступный и популярный вид физической активности у красноярцев», — отметил руководитель главного управления по физической культуре, спорту и туризму Александр Каминский.
Программа мероприятия:
10:00 — старт на 5000 м; 10:50 — церемония открытия, награждение победителей и призеров забега на 5 км; 11:00 — старт на 21,1 км; 14:00 — закрытие трассы; 14:30 — награждение победителей и призеров полумарафона, закрытие соревнований.
Выдача стартовых пакетов пройдет 29 и 30 апреля с 10:00 до 20:00 в «Беговом центре» (ул. Дубровинского, 1ж). В случае проживания в другом городе и прибытия в Красноярск в день старта, необходимо предварительно написать на почту 1@krasmarafon.ru, чтобы получить свой пакет.
Каждый спортсмен получит на финише сувенирную медаль. Абсолютным победителям на дистанции 21,1 км среди мужчин и женщин вручат кубки. Победителей и призеров в возрастных группах на дистанциях 21,1 наградят медалями, грамотами и денежными сертификатами. Победители и призеры на дистанции 5 км отдельно среди мужчин и женщин получат медали и грамоты. Для получения приза необходимо при себе иметь паспорт или свидетельство о рождении.
Newslab теперь в МАХ. Также новости публикуются в ОК | ВК | Дзен | Telegram.