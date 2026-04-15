Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

12 жилых и 57 дачных домов остаются затопленными в Нижегородской области

Новых подтоплений в течение суток не произошло.

Источник: Время

12 жилых и 57 дачных домов, 442 приусадебных участка, 12 низководных мостов и 10 участков автодорог остаются затопленными на территории 19 муниципальных образований в Нижегородской области, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

По словам спасателей, в течение суток на территории региона новых подтоплений не произошло. От воды освободился 801 приусадебный участок, один жилой дом, а также два низководных моста в восьми муниципальных образованиях.

«В результате паводка погибших и пострадавших людей нет, эвакуация жителей в пункты временного размещения в настоящее время не требуется», — добавили в МЧС.

Ранее в нижегородском минлесхозе рассказали, как дикие животные справляются с паводками.