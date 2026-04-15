12 жилых и 57 дачных домов остаются затопленными в Нижегородской области

12 жилых и 57 дачных домов, 442 приусадебных участка, 12 низководных мостов и 10 участков автодорог остаются затопленными на территории 19 муниципальных образований в Нижегородской области, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.
По словам спасателей, в течение суток на территории региона новых подтоплений не произошло. От воды освободился 801 приусадебный участок, один жилой дом, а также два низководных моста в восьми муниципальных образованиях.
«В результате паводка погибших и пострадавших людей нет, эвакуация жителей в пункты временного размещения в настоящее время не требуется», — добавили в МЧС.
