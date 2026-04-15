В Беларуси один чек на косметику составил более 114 тысяч рублей

В Беларуси один чек на косметику превысил стоимость внедорожника, пишет агентство «Минск-Новости».
Крупный бьюти-ретейлер «Золотое яблоко» рассказал о ситуации на белорусском рынке косметики, а также о самом большом чеке.
Так, в марте 2026 года один клиент в популярном косметическом маркете оформил заказ на рекордную сумму — 114 447 белорусских рублей. В одном чеке было приобретено ровно 100 позиций косметических и уходовых средств. К слову, за эти деньги в Минске можно купить внедорожник. Это стало и самой большой суммой покупки за пять лет, которые ретейлер работает на белорусском рынке.
