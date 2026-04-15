«Биологический щит» создают в Хабаровском крае в преддверии сезона клещей

В Хабаровском крае стартовал сезон активности клещей. С приходом устойчивого тепла специалисты приступили к обработке общественных пространств, а в медучреждениях края медики оказывают всю необходимую помощь. Регион обеспечивает комплексную защиту от инфекций, переносимых членистоногими — клещевого энцефалита, боррелиоза и сыпного тифа. Это позволяет повысить безопасность жителей края и улучшить качество их жизни, что соответствует целям президентского нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщает пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.
«Мы применяем разрешенные сертифицированные препараты, которые безопасны и для людей, и для животных. На один гектар уходит не меньше тонны рабочего раствора (концентрат+вода). Срок действия обработки составляет до 30 суток в зависимости от погодных условий», — рассказал исполняющий обязанности главного врача краевой дезинфекционной станции Андрей Щуров.
Однако активность клещей в крае продолжается с марта по ноябрь, поэтому одной обработки за сезон недостаточно. Специалисты станции проводят обработки несколько раз в месяц, чтобы надежно защитить жителей на протяжении всего опасного периода.
Краевая дезинфекционная станция создает тот самый «биологический щит», который защищает районы региона от опасных насекомых, уже на протяжении 90 лет. Главная задача специалистов с наступлением весны — борьба с клещами. Перед тем как приступить к обработке, штатные биологи станции обследуют территорию, определяют, какие виды членистоногих там обитают, подбирают нужное средство и рассчитывают его количество. На сегодняшний день запасы препаратов на станции составляют порядка 200 литров концентрата. Специалисты работают со всеми видами клещей — в крае их насчитывается три рода и шесть видов, и для каждого нужна своя дозировка.
С каждым годом активность клещей растет: по сравнению с позапрошлым годом число присасываний увеличилось на 14%, а заболеваемость клещевым энцефалитом в 2025 году оказалась выше, чем в 2024-м. В этих условиях в крае выстроена четкая система помощи пострадавшим. На сегодняшний день в травматологический пункт краевой больницы имени О. В. Владимирцева уже обратились порядка 25−28 человек. За прошлый сезон таких пациентов было почти полторы тысячи, и ежегодно цифра держится на уровне 1400−1500. Каждому обратившемуся оказывается квалифицированная помощь.
«Из полутора тысяч пациентов, которые ежегодно обращаются с укусами, привиты лишь около 5%. Однако, прививка — самая надежная защита. Если же человека все-таки укусил клещ, мы в травмпункте работаем круглосуточно — помощь оказывается каждому. Главное — не тянуть: чем раньше извлечь паразита, тем лучше. Клеща обязательно нужно исследовать. Если результат на энцефалит окажется положительным, мы вводим пациенту иммуноглобулин. Это помогает организму справиться с инфекцией и предотвращает развитие болезни», — объяснил заведующий взрослым травмпунктом Сергей Русин.
Чтобы обезопасить себя и своих близких, врачи советуют придерживаться простых правил. Отправляясь на природу, используйте репелленты — они создают дополнительный барьер. После возвращения домой тщательно осматривайте одежду и кожу: клещ может прицепиться даже во время короткой прогулки. Не пренебрегайте вакцинацией: прививка сводит риск тяжелых осложнений к минимуму. Если клещ все же присосался, не пытайтесь удалить его самостоятельно — сразу обращайтесь в медицинское учреждение. В крае система работает без выходных и перерывов, помощь можно получить в любое время суток.
Ранее ИА AmurMedia сообщало, что с начала сезона активности клещей на территории Хабаровского края (Хабаровск, Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский, Советско-Гаванский, Амурский и им. Лазо районы) зарегистрировано 29 случаев обращений в медицинские организации по поводу присасывания клещей.