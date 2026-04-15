«Биологический щит» создают в Хабаровском крае в преддверии сезона клещей

Краевая дезинфекционная станция создает тот самый «биологический щит», который защищает районы региона от опасных насекомых, уже на протяжении 90 лет. Главная задача специалистов с наступлением весны — борьба с клещами. Перед тем как приступить к обработке, штатные биологи станции обследуют территорию, определяют, какие виды членистоногих там обитают, подбирают нужное средство и рассчитывают его количество. На сегодняшний день запасы препаратов на станции составляют порядка 200 литров концентрата. Специалисты работают со всеми видами клещей — в крае их насчитывается три рода и шесть видов, и для каждого нужна своя дозировка.