Обстановка в Анапе после нового выброса мазута. Видео

У побережья Анапы обнаружили новое пятно мазута. Службы в Анапе были переведены в режим повышенной готовности, а власти и волонтеры занимаются очисткой пляжей. Подробнее об обстановке на городских пляжах рассказала специальный корреспондент РБК Татьяна Ларина.
«Мы работаем сейчас на пляже одного из крупнейших пенсионерских отелей Анапы. И именно на него вчера пришелся очередной выброс. За ночь спасатели и волонтеры практически все здесь убрали, все то, что было выброшено на берег за вчерашний день. Они рассказывают, что площадь загрязнения составила примерно 500−700 метров», — сообщила Ларина в эфире РБК ТВ. Она уточнила, что тип выброшенных нефтепродуктов совершенно отличается по запаху и консистенции от того, что был в декабре 2024 года.
Как отметил один из волонтеров Александр Величко, большой выброс был у гранд-отеля «Кляшин», в настоящее время основная часть мазута уже собрана. «Сейчас у нас находится береговой линией незначительная часть. Маленькие выбросы есть. Их собирают, можно наблюдать, вот в правую сторону. Собирают оперативно», — пояснил он. Величко добавил, что пятно стало меньше. «Какую-то часть собрали, какую-то часть, значит, засыпали коагулянтом, какую-то часть выбросило, ну и, естественно, также разбросало по всей акватории», — добавил волонтер.
Коагулянты — это химические вещества, которые заставляют мелкие, невидимые частицы грязи в воде слипаться в крупные хлопья.
11 апреля в 11 км от побережья Анапы обнаружили пятно нефтепродуктов. Причины появления пятна устанавливаются. Оперштаб Краснодарского края допустил, что пятно могло появиться в результате атак дронов, которые произошли «в последние несколько дней», на гражданские суда в Черном и Азовском морях, а также на прибрежную инфраструктуру.
15 декабря 2024 года в Керченском проливе после крушения двух танкеров произошел разлив нефтепродуктов. Побережье Краснодарского края, в частности пляжи Анапы, оказалось загрязнено мазутом. В 2025 году Минтранс сообщал, что из затонувших частей двух танкеров «Волгонефть» вылилось 2,4 тыс. т нефтепродуктов.
