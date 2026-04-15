Голодная культура, телеканал «Премьер» и интеллигенты: о чем писали газеты 35 лет назад

Впрочем, сам Шуляк к первым шагам своего детища отнесся критически. «Мне стыдно за то, что мы делаем в эфире, — неожиданно заявил он. — У передачи еще не выстроилось свое лицо, полно накладок. А фильмы! Мы же показываем в основном третьесортные фильмы, выбора пока никакого, и этот жуткий перевод… Песни пишем с телевизора, тоже набор примитивный. По сравнению с тем, что у меня было на Камчатке, это земля и небо.. Я хотел бы показывать хорошие русские ленты, такие как “Белое солнце пустыни” (18+), но на них надо еще заработать, вообще классику мирового кино. Пока приходится давать что есть — в основном боевики, “ужасы”. Мечтаю, чтобы один день, к примеру, был для пожилых людей, ведь они часто одиноки, им нужен добрый, участливый, внимательный телесобеседник. И музыку для них подобрать соответствующую (Русланову, Шульженко, Кобзона), и мелодраму хорошего вкуса показать. Для молодых — музыкальная рок-страница — давать всё, что им нравится, пусть взрослые как угодно ворчат, но молодые должны иметь свое время в эфире».