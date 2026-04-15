Дача под Калининградом превратилась в наркоплантацию: 82 куста, 8 кг марихуаны и вейпы с гашишным маслом

Полиция Калининграда пресекла работу троих местных жителей, которые организовали полный цикл наркобизнеса — от выращивания до сбыта. Изъято несколько килограммов наркотиков.
31-летний калининградец оборудовал дачный домик в одном из СНТ под наркоплантацию, где культивировал коноплю, высушивал её и передавал двум 29-летним знакомым. Те выполняли роль курьеров — забирали партии и сбывали марихуану через тайники-закладки или при личных встречах.
Полиция изъяла 82 куста конопли, 2,7 кг высушенной марихуаны и специализированное оборудование для выращивания. По месту его постоянного жительства — ещё 3,4 кг наркотика. Итого с его участием — больше 6 кг.
У одного из курьеров дома обнаружили 1,6 кг марихуаны и 30 курительных вейпов. Внутри вейпов оказалось гашишное масло — 27 граммов.
Расследование продолжается.