Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дача под Калининградом превратилась в наркоплантацию: 82 куста, 8 кг марихуаны и вейпы с гашишным маслом

Полиция Калининграда пресекла работу троих местных жителей, которые организовали полный цикл наркобизнеса — от выращивания до сбыта. Изъято несколько килограммов наркотиков.31-летний калининградец оборудовал дачный домик в одном из СНТ под наркоплантацию, где культивировал коноплю, высушивал её и передавал двум 29-летним знакомым. Те выполняли роль курьеров…

Источник: Янтарный край

Полиция Калининграда пресекла работу троих местных жителей, которые организовали полный цикл наркобизнеса — от выращивания до сбыта. Изъято несколько килограммов наркотиков.

31-летний калининградец оборудовал дачный домик в одном из СНТ под наркоплантацию, где культивировал коноплю, высушивал её и передавал двум 29-летним знакомым. Те выполняли роль курьеров — забирали партии и сбывали марихуану через тайники-закладки или при личных встречах.

Полиция изъяла 82 куста конопли, 2,7 кг высушенной марихуаны и специализированное оборудование для выращивания. По месту его постоянного жительства — ещё 3,4 кг наркотика. Итого с его участием — больше 6 кг.

У одного из курьеров дома обнаружили 1,6 кг марихуаны и 30 курительных вейпов. Внутри вейпов оказалось гашишное масло — 27 граммов.

Расследование продолжается.